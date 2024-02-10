«Коламбус» встретится с «Тампой-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 11 февраля. Игра состоится в многофункциональном спортивном комплексе «Нейшенуайд-арена» в Колумбусе, штат Огайо (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Коламбус» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают последнее место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 59 баллами располагается на 7-й строчке «Востока».

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