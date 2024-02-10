Дубль Нейберса принес «Сент-Луису» победу над «Баффало», Бучневич отдал голевой пас
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Дубль за гостей оформил Джейк Нейберс. Еще одну шайбу забросил Джордан Кайру. Россиянин Павел Бучневич отдал голевую передачу.
Единственный гол хозяев на счету Кайла Окпосо.
«Сент-Луис» (56 очков) занимает восьмое местов Западной конференции НХЛ. «Баффало» (48) идет 14-м на «Востоке».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Нейберс — 16 (бол., Бучневич, Томас), 12:53 — 0:1. Окпосо — 10, 20:51 — 1:1. Кайру — 15 (Парэйко, Росен), 24:32 — 1:2. Нейберс — 17 (Шенн, Капанен), 58:03 — 1:3.
Вратари: Луукконен (58:18) — Хофер.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (9+14+11) — 26 (11+4+11).
Наши: — - Бучневич (21.13/1/+1), Торопченко (11.24/3/-1).
10 февраля. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|50
|29
|21
|63
|3
|Филадельфия
|52
|27
|25
|60
|4
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|5
|Питтсбург
|48
|23
|25
|53
|6
|Нью-Джерси
|49
|25
|24
|53
|7
|Вашингтон
|49
|22
|27
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|32
|19
|73
|2
|Флорида
|51
|32
|19
|68
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|5
|Тампа-Бэй
|52
|27
|25
|59
|6
|Монреаль
|51
|21
|30
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|52
|32
|20
|68
|3
|Виннипег
|49
|30
|19
|65
|4
|Сент-Луис
|50
|27
|23
|56
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|49
|23
|26
|49
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|52
|34
|18
|74
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|47
|30
|17
|61
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|52
|25
|27
|55
|6
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|11.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|- : -
|11.02
|03:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -
|11.02
|03:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|11.02
|03:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -
|11.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|11.02
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|21:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|11.02
|21:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|87
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|52
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|51
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89