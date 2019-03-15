"Виннипег" переиграл "Бостон"

"Виннипег" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). "Брюинз" потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Бостон" - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Голы: Уилер - 20 (Лайне, Шайфли), 1:08 - 1:0. Шайфли - 33 (бол., Лайне, Уилер), 11:24 - 2:0. Макэвой - 6 (Крейчи), 17:23 - 2:1. Нордстрем - 6 (Аккьяри, Керали), 30:00 - 2:2. Трауба - 6 (Шайфли), 47:38 - 3:2. Элерс - 18, 53:02 - 4:2. Койл - 11 (Хара, Крейчи), 57:04 - 4:3.
Вратари: Хеллебайк - Раск (58:19).
Штраф: 2 - 4.
Броски: 24 (12+7+5) - 39 (11+19+9).
Наши: Куликов (21.01/1/+1) - -.
15 марта. Виннипег. Bell MTS Place.
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