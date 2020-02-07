«Виннипег» обыграл «Сент-Луис»
06:46
«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Харкинс — 1 (Рословик, Копп), 7:55 — 0:1. Лайне — 20 (Шайфли, Коннор), 25:58 — 0:2. Парэйко — 4 (бол., Томас, Данн), 31:16 — 1:2. Гуннарссон — 2 (Пьетранджело, О`Райлли), 33:36 — 2:2. Копп — 9 (Харкинс), 49:04 — 2:3. Элерс — 19 (п.в., Куликов, Уилер), 59:49 — 2:4.
Вратари: Биннингтон (58:51 — 59:49) — Хеллебайк.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (13+14+10) — 25 (9+10+6).
Наши: Барбашев (11.03/0/0) — Куликов (21.57/1/+1).
7 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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