«Виннипег» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на домашнем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

За «Джетс» отличился Марк Шайфли. У «Кингз» Тревор Мур оформил дубль, еще по одному голу забили Пьер-Люк Дюбуа, Артур Калиев и Филлип Дано.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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