Сорокин провел 17-й сухой матч и занял чистое третье место в истории «Айлендерс» по этому показателю

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (1:0). Он сделал 14 сейвов.

Как сообщает сайт НХЛ, 28-летний вратарь записал на свой счет 17-й шатаут в карьере и обошел Рика Дипьетро (16). Сорокин занял чистое третье место по этому показателю в истории клуба. Он уступает только Гленну Решу (25) и Билли Смиту (22).

«Айлендерс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 4 очка в 2 матчах. Следующую игру команда проведет 21 октября с «Нью-Джерси».