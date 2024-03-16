«Виннипег» разгромил «Анахайм». Наместников не набрал очков
«Виннипег» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
«Виннипег» с 89 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 49 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Анахайм» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
Голы: Коннор — 28 (Демело, Моррисси), 16:20 — 1:0. Шмидт — 2 (бол., Элерс, Пионк), 27:47 — 2:0. Демело — 2 (Элерс, Диллон), 44:59 — 3:0. Тоффоли — 27 (Монахэн), 48:07 — 4:0. Тоффоли — 28 (бол., Шайфли, Моррисси), 51:05 — 5:0. Эпплтон — 12 (бол., Лаури, Моррисси), 59:54 — 6:0.
Вратари: Броссуа — Гибсон (29:33 — 29:57).
Штраф: 20 — 20.
Броски: 38 (11+10+17) — 21 (6+11+4).
Наши: Наместников (14.19/2/0) — Минтюков (17.56/2/-1).
16 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|66
|43
|23
|90
|2
|Каролина
|66
|40
|26
|86
|3
|Филадельфия
|67
|34
|33
|76
|4
|Айлендерс
|65
|29
|36
|72
|5
|Вашингтон
|65
|31
|34
|71
|6
|Нью-Джерси
|66
|32
|34
|68
|7
|Питтсбург
|65
|29
|36
|67
|8
|Коламбус
|66
|22
|44
|55
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|45
|22
|94
|2
|Бостон
|68
|39
|29
|93
|3
|Торонто
|65
|38
|27
|84
|4
|Тампа-Бэй
|66
|35
|31
|76
|5
|Детройт
|66
|33
|33
|72
|6
|Баффало
|67
|32
|35
|69
|7
|Монреаль
|66
|25
|41
|61
|8
|Оттава
|64
|27
|37
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|66
|42
|24
|89
|2
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|3
|Даллас
|68
|40
|28
|89
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Миннесота
|67
|33
|34
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|67
|18
|49
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Лос-Анджелес
|66
|34
|32
|79
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|66
|32
|34
|69
|6
|Сиэтл
|65
|28
|37
|68
|7
|Анахайм
|67
|23
|44
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Анахайм
|6 : 0
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|0 : 5
|16.03
|19:30
|
Детройт – Баффало
|- : -
|16.03
|19:30
|
Айлендерс – Оттава
|- : -
|16.03
|22:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97