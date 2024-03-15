Новиков: «Кочеткову есть куда расти, ему нужно не упасть с горки»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями об игре голкипера Петра Кочеткова за «Каролину» в сезоне-2023/24.

«Я недавно посмотрел матч «Каролины» и «Тампы». Могу назвать его бенефисом российских вратарей. Я не могу подобрать другого слова. Матч был сумасшедший. Там долго держался нулевой счет, но потом «Тампа» выиграла 1:0. Кочеткову есть куда расти, ему нужно не упасть с горки. Он дал бой Василевскому. Интересный парень», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Кочетков отыграл 34 матча за «Харрикейнз», в которых одержал 17 побед. Его средний процент отраженных бросков составляет 91,1 при коэффициенте надежности 2,35.

На данный момент «Каролина» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 86 набранных очков.