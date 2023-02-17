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Сегодня, 08:39

«Сан-Хосе» проиграл «Вегасу». Барабанов забросил шайбу

Мария Гусева
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Александр Барабанов (слева).
Фото USA Today Sports

«Вегас» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Шаркс» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Барабанов.

За «Голден Найтс» забитыми голами отметились форварды Пол Коттер и Уильям Каррьер.

«Вегас» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Сан-Хосе» располагается на 14-й строчке с 45 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Барабанов — 10 (Власик, Кутюр), 37:04 — 0:1. Коттер — 11 (Айкел), 46:22 — 1:1. Каррье — 15 (Стивенсон, Теодор), 59:42 — 2:1.

Вратари: Хилл — Кяхкенен (14:30 — 14:40, 59:42).

Штраф: 2 — 24.

Броски: 38 (14+8+16) — 27 (4+9+14).

Наши: — - Барабанов (14.26/3/+1), Свечников (6.58/1/0).

17 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 544 зрителя.

Александр Барабанов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Сиэтл 55 31 24 68
3 Лос-Анджелес 55 30 25 67
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 55 17 38 40
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22.02
17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 6 : 2
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Бостон

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Бостон

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