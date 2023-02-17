«Сан-Хосе» проиграл «Вегасу». Барабанов забросил шайбу

«Вегас» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Шаркс» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Барабанов.

За «Голден Найтс» забитыми голами отметились форварды Пол Коттер и Уильям Каррьер.

«Вегас» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Сан-Хосе» располагается на 14-й строчке с 45 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Барабанов — 10 (Власик, Кутюр), 37:04 — 0:1. Коттер — 11 (Айкел), 46:22 — 1:1. Каррье — 15 (Стивенсон, Теодор), 59:42 — 2:1.

Вратари: Хилл — Кяхкенен (14:30 — 14:40, 59:42).

Штраф: 2 — 24.

Броски: 38 (14+8+16) — 27 (4+9+14).

Наши: — - Барабанов (14.26/3/+1), Свечников (6.58/1/0).

17 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17 544 зрителя.