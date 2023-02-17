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Сегодня, 08:36

Голевая передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Иван Шитик
Корреспондент
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17 февраля. «Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:2.
Фото USA Today Sports

«Сиэтл» переиграл «Филадельфию» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Кракен» дубль и одну результативную передачу в свой актив записал нападающий Янни Гурд.

У «Филадельфии» голевой пас в активе российского защитника Ивана Проворова.

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«Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Голы: Маккэн — 26 (мен.), 3:01 — 1:0. Гурд — 7 (Шульц, Толванен), 14:39 — 2:0. Шульц — 6 (бол., Бенайерс, Эберле), 25:52 — 3:0. Бьоркстранд — 11 (Гурд, Олексяк), 31:26 — 4:0. Гурд — 8 (бол., Шварц, Эберле), 34:43 — 5:0. Конекны — 24 (Кэйтс, Проворов), 40:14 — 5:1. Бенайерс — 18, 50:37 — 6:1. Конекны — 25 (Кэйтс), 54:11 — 6:2.

Вратари: Грубауэр — Харт (Эрссон, 31:26).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 30 (12+8+10) — 19 (1+9+9).

Наши: — - Проворов (23.01/0/-1).

17 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Иван Проворов
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Сиэтл 55 31 24 68
3 Лос-Анджелес 55 30 25 67
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
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17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 6 : 2
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Никита Кучеров

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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Баффало

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