«Вегас» продлил контракт с Хаттоном

Защитник «Вегаса» Бен Хаттон подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «Голден Найтс».

Новое соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на два года за сумму в 850 тысяч долларов.

В текущем сезоне Хаттон провел 35 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков при среднем показателе полезности «+3».