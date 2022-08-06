Вуд подписал новый контракт с «Нью-Джерси»

Форвард Майлс Вуд подписал новый контракт с «Нью-Джерси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один год, по которому игрок получит 3,2 млн долларов.

В минувшем сезоне Вуд провел 3 матча в НХЛ. В ноябре 2021 года форвард перенес операцию на бедре и пропустил практически весь сезон.