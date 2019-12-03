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«Вегас» победил «Рейнджерс», Панарин сыграл почти 8 минут в большинстве

05:31
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«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Вегасу» — 1:4. Первой звездой встречи стал оформивший дубль Алекс Так. На счету российского форварда хозяев Артемия Панарина 3 броска в створ и блокшот за 24.57 на льду (7.59 — в большинстве). У Павла Бучневича 2 броска и силовой прием за 14.14. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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