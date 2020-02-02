«Вегас» победил «Нэшвилл», «Чикаго» в серии буллитов обыграл «Аризону»

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» — 0:3. Марк-Андре Флери третий раз в сезоне сыграл на ноль.

В другой встрече «Чикаго» в серии буллитов победил «Аризону» — 3:2. «Койоты» потерпели пятое поражение подряд. Дубль оформил Брэндон Саад.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стивенсон — 10 (Стоун, Пачоретти), 25:14 — 0:1. Руа — 3 (Ривз, Теодор), 51:16 — 0:2. Смит — 21 (п.в., Маршессо), 58:58 — 0:3.

Вратари: Ринне (55:56 — 56:18, 58:47 — 58:58) — Флери.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 19 (2+6+11) — 39 (14+15+10).

Наши: — - -.

2 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Аризона» — «Чикаго» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Саад — 14 (Кейн), 12:08 — 0:1. Саад — 15 (Кейн, Дак), 24:36 — 0:2. Ричардсон — 4 (Седерберг, Голигоски), 28:58 — 1:2. Гарлэнд — 17 (Холл, Димерс), 38:20 — 2:2.

Победный буллит: Тэйвз.

Вратари: Раанта — Кроуфорд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 42 (12+13+13+4) — 45 (11+16+14+4).

Наши: — - -.

2 февраля. Глендейл. Gila River Arena.