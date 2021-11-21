«Вегас» одержал победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Киган Колесар, Райлли Смит и Маттиас Янмарк. У гостей шайбы на счету Густава Нюквиста и Александра Тексье.

После этой игры «Голден Найтс» набрал 23 очка и поднялся на третье место в таблице Западной конференции. «Коламбус» с 18 очками остался на 11-й позиции на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Коламбус» — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Нюквист — 3 (Бин, Веренски), 0:45 — 0:1. Тексье — 6 (мен., Бин, Веренски), 8:42 — 0:2. Колесар — 1 (Лешишин), 27:07 — 1:2. Смит — 7 (мен.), 44:45 — 2:2. Янмарк — 1 (Хэг, Колесар), 53:53 — 3:2.

Вратари: Броссуа — Мерзликинс.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (7+14+14) — 29 (13+8+8).

Наши: Дадонов (18.27/5/-2) — Гавриков (20.25/3/0), Чинахов (16.07/1/0).

21 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.