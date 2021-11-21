«Эдмонтон» обыграл «Чикаго»
08:33
«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» со счетом 5:2.
Голы в составе «Ойлерз» забили Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Кайлер Ямамото, Райан Маклеод и Леон Драйзайтль.
У «Блекхоукс» дубль оформил Алекс Дебринкэт. Одним из ассистентов выступил 22-летний швейцарско-российский нападающий Филипп Курашев.
«Эдмонтон» лидирует в турнирной таблице Западной конфкеренции, «Чикаго» — на 14-м месте.
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