«Вегас» объявил о назначении Брюса Кэссиди на пост главного тренера

«Вегас» на официальном сайте объявил о назначении Брюса Кэссиди на пост главного тренера команды.

57-летний Кэссиди работал в структуре «Бостона» с 2008 года, пост главного тренера он занимал с 2017-го.

Под его руководством команда пять раз выходила в плей-офф, трижды уступив во втором раунде, а в финале-2019 проиграли «Сент-Луису» (3-4).

В минувшем сезоне «Брюинз» потерпели поражение в первом раунде плей-офф от «Каролины».

После завершения сезона для команды главный тренер «Голден Найтс» Питер Дебур был освобожден от своих обязанностей.

Дебур возглавлял команду с 2019 года. В этом сезоне «Вегас» не прошел в плей-офф Кубка Стэнли. Команда заняла 9-е место в Западной конференции.