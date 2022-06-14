Брюс Кэссиди станет новым главным тренером «Вегаса»

Бывший главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди станет новым главным тренером «Вегаса», сообщает комментатор Кевин Уикс.

57-летний Кэссиди возглавлял «Бостон» с февраля 2017 года. Под его руководством команда все пять раз выходила в плей-офф, трижды уступив во втором раунде, а в финале-2019 проиграли «Сент-Луису» (3-4).

В минувшем сезоне «Брюинз» потерпели поражение в первом раунде плей-офф от «Каролины».

После завершения сезона для команды главный тренер «Голден Найтс» Питер Дебур был освобожден от своих обязанностей.