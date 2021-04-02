«Миннесота» по буллитам победила «Вегас»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в серии буллитов «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «рыцарей» отличились Уильям Карлссон и Брэйден Макнэбб, у «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов, у которого на счету голевая передача, и Джаред Сперджен. Кевин Фиала реализовал победный буллит.

После этого матча «Миннесота» с 46 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Вегас» с 50 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Карлссон — 10 (Теодор, Мартинес), 3:29 — 1:0. Капризов — 13 (Гринуэй, Бродин), 7:57 — 1:1. Макнэбб — 1 (Каррье), 41:39 — 2:1. Сперджен — 4 (бол., Фиала, Капризов), 45:31 — 2:2.

Победный буллит: Фиала.

Вратари: Ленер — Тэлбот.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (9+15+8+5) — 37 (10+16+8+3).

Наши: — - Капризов (24.09/6/+1).

2 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.