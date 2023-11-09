«Вегас» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

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«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кингз» голы забили Адриан Кемпе, Тревор Мур, Пьер-Люк Дюбуа и Анже Копитар. У «Голден Найтс» отличился Вильям Карлссон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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