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Сегодня, 09:39

«Вегас» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кингз» голы забили Адриан Кемпе, Тревор Мур, Пьер-Люк Дюбуа и Анже Копитар. У «Голден Найтс» отличился Вильям Карлссон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 11 5 6 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Коламбус 12 4 8 11
7 Филадельфия 13 5 8 11
8 Питтсбург 11 5 6 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 21
2 Тампа-Бэй 13 6 7 16
3 Флорида 12 7 5 15
4 Детройт 13 7 6 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Баффало 13 6 7 13
7 Монреаль 12 5 7 12
8 Оттава 11 5 6 10
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 11 8 3 16
2 Даллас 11 7 4 15
3 Виннипег 12 6 6 14
4 Аризона 12 6 6 13
5 Миннесота 12 5 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Нэшвилл 12 5 7 10
8 Чикаго 11 4 7 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 12 9 3 19
3 Лос-Анджелес 12 8 4 18
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5 Сиэтл 13 4 9 11
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Торонто – Оттава
 3 : 6
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Вашингтон – Флорида
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Вегас – Лос-Анджелес
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