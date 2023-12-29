«Вегас» победил «Лос-Анджелес», Барбашев и Дорофеев сделали по голевой передаче

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«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российские форварды хозяев Иван Барбашев и Павел Дорофеев сделали по одной результативной передаче. Победную шайбу забросил шведский нападающий «Голден Найтс» Уильям Карлссон.

«Вегас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 49 очками в 37 матчах.

«Лос-Анджелес» идет на четвертой строчке с 44 очками в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Айкел — 16 (Барбашев, Стоун), 7:38 — 1:0. Амадио — 6 (Дорофеев, Макнэбб), 22:27 — 2:0. Копитар — 14 (Кемпе, Гавриков), 33:07 — 2:1. Карлссон — 15 (Коттер, Пьетранджело), 34:42 — 3:1. Мур — 17 (Копитар, Грундстрем), 58:01 — 3:2.

Вратари: Томпсон — Тэлбот (57:26 — 58:01, 58:33).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 32 (9+13+10) — 34 (7+13+14).

Наши: Барбашев (16.44/0/+1), Дорофеев (11.32/1/+1) — Гавриков (20.29/5/+1).

29 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18595 зрителей.