«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» всухую

«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Хоккеисты гостей Эван Бушар, Райан Маклеод и Дарнелл Нерс набрали по 2 очка.

«Эдмонтон» поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции с 33 очками в 32 матчах.

«Сан-Хосе» потерпел седьмое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Запада с 21 очком в 36 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Голы: Маклеод — 6 (Хаймэн, Бушар), 1:00 — 0:1. Хаймэн — 21 (Макдэвид, Нерс), 10:15 — 0:2. Бушар — 9 (Экхольм, Браун), 14:55 — 0:3. Драйзайтль — 14 (Фогеле, Маклеод), 17:32 — 0:4. Нюджент-Хопкинс — 9 (Сиси, Нерс), 29:07 — 0:5.

Вратари: Хрона (Кяхкенен, 20:00) — Скиннер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 25 (7+12+6) — 30 (12+10+8).

Наши: Барабанов (11.36/0/-1), Охотюк (17.53/3/-1) — -.

29 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.