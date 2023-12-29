«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» всухую
«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.
Хоккеисты гостей Эван Бушар, Райан Маклеод и Дарнелл Нерс набрали по 2 очка.
«Эдмонтон» поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции с 33 очками в 32 матчах.
«Сан-Хосе» потерпел седьмое поражение подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Запада с 21 очком в 36 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Маклеод — 6 (Хаймэн, Бушар), 1:00 — 0:1. Хаймэн — 21 (Макдэвид, Нерс), 10:15 — 0:2. Бушар — 9 (Экхольм, Браун), 14:55 — 0:3. Драйзайтль — 14 (Фогеле, Маклеод), 17:32 — 0:4. Нюджент-Хопкинс — 9 (Сиси, Нерс), 29:07 — 0:5.
Вратари: Хрона (Кяхкенен, 20:00) — Скиннер.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 25 (7+12+6) — 30 (12+10+8).
Наши: Барабанов (11.36/0/-1), Охотюк (17.53/3/-1) — -.
29 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|3
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|4
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|5
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|5
|Нэшвилл
|35
|19
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|29.12
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|5 : 3
|29.12
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|3 : 2
|29.12
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|1 : 4
|29.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|36
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1