Гол Замулы помог «Филадельфии» обыграть «Ванкувер»
«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Защитник гостей Егор Замула забросил одну шайбу. Вратарь «Флайерз» Самуэль Эрссон получил травму в начале третьего периода, его заменил Кори Харт.
«Филадельфия» прервала серию из двух поражений, команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 34 матчах.
«Ванкувер» лидирует на Западе с 49 очками в 36 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Голы: Замула — 2 (бол., Форстер, Фараби), 35:03 — 0:1. Уокер — 5 (Типпетт, Конекны), 36:24 — 0:2. Фараби — 12 (Бринк), 37:09 — 0:3. Блюгерс — 5 (Джошуа, Хьюз), 40:25 — 1:3. Хэтэуэй — 4 (мен., Пелинг), 45:01 — 1:4.
Вратари: Десмит — Эрссон (Харт, 42:36).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (7+10+10) — 25 (13+7+5).
Наши: Задоров (19.22/0/-1), Кузьменко (15.45/1/-1), Михеев (16.40/3/0) — Замула (17.47/1/+2).
29 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|3
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|4
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|5
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|5
|Нэшвилл
|35
|19
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|35
|9
|26
|21
|29.12
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|5 : 3
|29.12
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|3 : 2
|29.12
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|1 : 4
|29.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|36
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1