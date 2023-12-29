Гол Замулы помог «Филадельфии» обыграть «Ванкувер»

«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Защитник гостей Егор Замула забросил одну шайбу. Вратарь «Флайерз» Самуэль Эрссон получил травму в начале третьего периода, его заменил Кори Харт.

«Филадельфия» прервала серию из двух поражений, команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 34 матчах.

«Ванкувер» лидирует на Западе с 49 очками в 36 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Замула — 2 (бол., Форстер, Фараби), 35:03 — 0:1. Уокер — 5 (Типпетт, Конекны), 36:24 — 0:2. Фараби — 12 (Бринк), 37:09 — 0:3. Блюгерс — 5 (Джошуа, Хьюз), 40:25 — 1:3. Хэтэуэй — 4 (мен., Пелинг), 45:01 — 1:4.

Вратари: Десмит — Эрссон (Харт, 42:36).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (7+10+10) — 25 (13+7+5).

Наши: Задоров (19.22/0/-1), Кузьменко (15.45/1/-1), Михеев (16.40/3/0) — Замула (17.47/1/+2).

29 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.