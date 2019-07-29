Василевский войдет в четверку самых дорогих русских хоккеистов НХЛ с сезона-2020/21

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, который сегодня подписал новый восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в 76 миллионов долларов, со средней зарплатой в 9,5 миллиона, стал четвертым в списке самых дорогих наших хоккеистов прямо сейчас.

Больше него в среднем за год будут зарабатывать только Артемий Панарин (11,64 миллиона), Сергей Бобровский (10) и Александр Овечкин (9,54). По 9,5 миллиона, как и Василевский, будут получать Евгений Малкин и Никита Кучеров. Отметим, что новое соглашение вратаря "Тампы" начнет действовать с сезона-2020/21.