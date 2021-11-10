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Василевский признан второй звездой матча с «Каролиной»

06:11
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:2 ОТ).

27-летний россиянин отразил 29 бросков по воротам. Первой звездой признан автор победного гола Мартин Нечас, третья звезда — форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

После этого матча «Тампа» с 15 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Каролина» с 20 очками — на второй строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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