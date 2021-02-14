Василевский признан второй звездой матча с «Флоридой»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:1).

Россиянин отразил 33 броска по своим воротам. Первой звездой признан форвард Тайлер Джонсон, забросивший две шайбы, замкнул тройку лучших еще один форвард «Лайтнинг» Ондржей Палат.

После этого матча «Тампа» с 21 очком занимает первое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 18 очками — на второй строчке.