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Василевский признан второй звездой матча с «Флоридой»

05:56
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:1).

Россиянин отразил 33 броска по своим воротам. Первой звездой признан форвард Тайлер Джонсон, забросивший две шайбы, замкнул тройку лучших еще один форвард «Лайтнинг» Ондржей Палат.

После этого матча «Тампа» с 21 очком занимает первое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 18 очками — на второй строчке.

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