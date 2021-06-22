8:0! «Тампа» разгромила «Айлендерс» в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли

«Тампа» переиграла «Айлендерс» в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли (8:0). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Лайтнинг».

Российский нападающий Никита Кучеров оформил асситентский хет-трик, сделав три голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам.

Следующий матч в серии состоится 24 июня. Начало встречи в 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/2 финала

Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Голы: Стэмкос — 6 (Киллорн, Чирелли), 0:45 — 1:0. Гурд — 4 (Коулмэн), 11:04 — 2:0. Киллорн — 7 (Савар), 15:27 — 3:0. Стэмкос — 7 (бол., Хедман, Кучеров), 25:42 — 4:0. Палат — 4 (Савар, Кучеров), 35:43 — 5:0. Киллорн — 8 (бол., Хедман, Пойнт), 37:53 — 6:0. Пойнт — 13 (бол., Кучеров, Стэмкос), 41:59 — 7:0. Шенн — 1 (Марун, Колтон), 52:05 — 8:0.

Вратари: Василевский — Варламов (Сорокин, 15:27).

Штраф: 26 — 47.

Броски: 40 (19+14+7) — 21 (5+9+7).

Наши: Кучеров (14.57/3/+1), Сергачев (24.00/0/+1) — -.

22 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-2.