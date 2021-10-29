Василевский признан третьей звездой матча «Тампа» — «Аризона»
05:06
Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Аризона» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи стал российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан нападающий Стивен Стэмкос, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку Алекс Киллорн, забросивший 2 шайбы и сделавший одну голевую передачу.
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