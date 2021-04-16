Василевский признан первой звездой матча против «Флориды»
06:07
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2).
Российский голкипер отразил 36 бросков по своим воротам и сделал результативную передачу. Второй звездой признан форвард «Флориды» Александр Барков, третья звезда — защитник «Тампы» Виктор Хедман.
После этого матча «Тампа» с 60 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 59 очками — на третьей строчке.
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