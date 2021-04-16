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Свечников признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

06:19
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

Россиянин отметился голом и результативной передачей. Первой звездой стал форвард Винс Трочек, третья звезда — еще один нападающий «Харрикейнз» Уоррен Фогеле.

После этого матча «Каролина» с 60 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 49 очками — на четвертой строчке.

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