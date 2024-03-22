Василевский после матча с «Сан-Хосе» подарил клюшку болельщикам «Салавата Юлаева»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» (4:1).

После игры вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский подарил свою клюшку болельщикам в джерси «Салавата Юлаева». 29-летний россиянин является воспитанником уфимского клуба, а его старший брат Алексей играет на данный момент за команду из Уфы.

В текущем сезоне Василевский провел 43 матча в НХЛ, дважды сыграв на ноль при 89,9 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.91.