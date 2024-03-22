«Вегас» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке обыграл «Сиэтл» — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев дубль оформил Джек Айкел, еще один гол забил Киган Колесар, у гостей шайбу забросил Джаден Шварц.

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