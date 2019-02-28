Василевский - первый в списке претендентов на "Везину"

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал первым в числе претендентов на "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю сезона НХЛ.

Согласно итогам голосования авторов официального сайта лиги, россиянин набрал 93 балла, что на 34 больше, чем у идущего вторым голкипера "Торонто" Фредерика Андерсена. Третьим в этом списке идет страж ворот "Айлендерс" Робин Ленер (42), замыкают пятерку лучших Марк-Андре Флери ("Вегас", 36) и Кэри Прайс ("Монреаль", 35).

В прошлом сезоне Василевский уже претендовал на приз лучшему вратарю лиги, но тогда его взял другой россиянин - вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский.

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