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Василевский — первая звезда недели в НХЛ

21:46
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.

Он одержал победы во всех трех матчах, продемонстрировав коэффициент надежности 0,67 и сделав два «сухаря».

Второй звездой стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. Он стал одним из самых результативных игроков недели, набрав 8 (3+5) очков в четырех матчах. Американец достиг отметки в 400 заброшенных шайб за карьеру.

Третьей звездой выбран нападающий «Миннесоты» Матс Цукарелло. У него 8 (2+6) очков в четырех матчах.

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