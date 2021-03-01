Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.

Он одержал победы во всех трех матчах, продемонстрировав коэффициент надежности 0,67 и сделав два «сухаря».

Второй звездой стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн. Он стал одним из самых результативных игроков недели, набрав 8 (3+5) очков в четырех матчах. Американец достиг отметки в 400 заброшенных шайб за карьеру.

Третьей звездой выбран нападающий «Миннесоты» Матс Цукарелло. У него 8 (2+6) очков в четырех матчах.