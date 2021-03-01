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Радулов тренировался с основой «Далласа»

20:20
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов возобновил тренировки с основным составом «Старз», пишет в Twitter журналист Майк Хейка.

Форвард не играл с начала февраля из-за травмы. В нынешнем сезоне 34-летний россиянин принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени.

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