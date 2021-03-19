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Василевский: «Не думаю, что провел свои лучшие игры в последних матчах, но в итоге «Тампа» победила»

07:03

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

«Сейчас у меня есть некоторая уверенность, наша команда играет очень хорошо. Я не думаю, что провел свои лучшие игры последние 2-3 матча, но в итоге мы победили. Иногда ребята помогают мне, иногда я помогаю им», — приводит слова Ваислевского официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин выиграл 10-й матч подряд. Всего в текущем сезоне вратарь провел 23 встречи и сделал 3 шатаута.

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