Василевский: «Не думаю, что провел свои лучшие игры в последних матчах, но в итоге «Тампа» победила»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

«Сейчас у меня есть некоторая уверенность, наша команда играет очень хорошо. Я не думаю, что провел свои лучшие игры последние 2-3 матча, но в итоге мы победили. Иногда ребята помогают мне, иногда я помогаю им», — приводит слова Ваислевского официальный сайт НХЛ.