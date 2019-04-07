Василевский - лучший в регулярке НХЛ по победам, Бобровский - по сухим матчам

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский занял первое место по победам по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин провел 53 матча и одержал 39 побед. Второе место занял его соотечественник Сергей Бобровский из "Коламбуса". На его счету 37 побед в 62 играх.

Рекорд по числу побед по-прежнему делят Мартин Бродер ("Нью-Джерси", сезон-2006/07) и Брэйден Холтби ("Вашингтон", 2015/16) - по 48.

По количеству сухих игр Бобровский стал первым - на его счету девять шатаутов. Второй - Марк-Андре Флери из "Вегаса" (8).

Больше всего сухих матчей за сезон провел Джордж Хэйнсворт в сезоне-1928/29 - 22.