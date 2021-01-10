НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский — фаворит в борьбе за «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ

09:58
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Теги:

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский является главным претендентом на приз «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.

Награда вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. Победитель определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Пресс-служба лиги провела опрос среди 19 авторов, по итогам которого Василевский занял первое место с 79 баллами. Вторым стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (57 баллов), третьим — Картер Харт из «Филадельфии» (40 баллов). 9 из 19 авторов поставили Василевского на первое место в своих рейтингах.

Василевский становился обладателем «Везина Трофи» по итогам сезона-2018/19.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир