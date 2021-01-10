Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский является главным претендентом на приз «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ.

Награда вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. Победитель определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Пресс-служба лиги провела опрос среди 19 авторов, по итогам которого Василевский занял первое место с 79 баллами. Вторым стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (57 баллов), третьим — Картер Харт из «Филадельфии» (40 баллов). 9 из 19 авторов поставили Василевского на первое место в своих рейтингах.

Василевский становился обладателем «Везина Трофи» по итогам сезона-2018/19.