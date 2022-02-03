«Вашингтон» заменил Самсонова после третьего гола от «Эдмонтона»
«Вашингтон» произвел замену вратаря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». К 5-й минуте первого периода «Кэпиталз» пропустили три шайбы.
После третьего гола «Ойлерз» российский голкипер Илья Самсонов покинул площадку. Его место занял Финикс Копли. На счету Самсонова за 5 минут игрового времени 1 сэйв при 4 бросках соперника.
Спустя пару минут после замены вратаря «Вашингтон» отыграл одну шайбу.
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|46
|28
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|57
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|Сент-Луис
|44
|26
|18
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|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
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|29
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|8
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|44
|11
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|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
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|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Анахайм
|48
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|25
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|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
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|53
|4
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|41
|22
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|50
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
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|7
|Ванкувер
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12.02
|3.02
|03:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|3.02
|03:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|- : -
|3.02
|03:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|3.02
|05:30
|
Аризона – Калгари
|- : -
|3.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
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