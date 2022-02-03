«Вашингтон» заменил Самсонова после третьего гола от «Эдмонтона»

«Вашингтон» произвел замену вратаря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». К 5-й минуте первого периода «Кэпиталз» пропустили три шайбы.

После третьего гола «Ойлерз» российский голкипер Илья Самсонов покинул площадку. Его место занял Финикс Копли. На счету Самсонова за 5 минут игрового времени 1 сэйв при 4 бросках соперника.

Спустя пару минут после замены вратаря «Вашингтон» отыграл одну шайбу.