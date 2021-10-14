«Вашингтон» забрал защитника Чоловски с драфта отказов «Сиэтла»

Защитник Деннис Чоловски стал игроком «Вашингтона». «Кэпиталз» забрали его с драфта отказов, на который игрока выставил «Сиэтл», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Летом Чоловски заключил с «Кракен» соглашение на один год с зарплатой 900 тысяч долларов.

23-летний Чоловски до этого выступал только за «Детройт», который выбрал защитника на драфте-2016 под общим 20-м номером. Всего в лиге он сыграл 104 матча и набрал 27 (10+17) очков.