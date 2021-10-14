Дастин Браун станет обладателем нового рекорда «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес» проведет первый матч в сезоне, сыграв в рамках регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

В составе команды из Калифорнии выйдет нападающий Дастин Браун. Для него это будет 18-й сезон в составе «Кингз», что станет новым клубным рекордом.

36-летний Браун провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Королей». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с командой.