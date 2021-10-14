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Дастин Браун станет обладателем нового рекорда «Лос-Анджелеса»

14 октября, 21:01
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«Лос-Анджелес» проведет первый матч в сезоне, сыграв в рамках регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

В составе команды из Калифорнии выйдет нападающий Дастин Браун. Для него это будет 18-й сезон в составе «Кингз», что станет новым клубным рекордом.

36-летний Браун провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Королей». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с командой.

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Иван Шитик все материалы автора
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