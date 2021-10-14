Дастин Браун станет обладателем нового рекорда «Лос-Анджелеса»
14 октября, 21:01
«Лос-Анджелес» проведет первый матч в сезоне, сыграв в рамках регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».
В составе команды из Калифорнии выйдет нападающий Дастин Браун. Для него это будет 18-й сезон в составе «Кингз», что станет новым клубным рекордом.
36-летний Браун провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Королей». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с командой.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю