Сакик признан лучшим генеральным менеджером сезона в НХЛ

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик был признан лучшим генменеджером сезоне-2021/22 в НХЛ. Он получил награду имени Джима Грегори.

Также на трофей претендовали Жюльен Брисбуа из «Тампы-Бэй» и Крис Друри из «Рейнджерс».

В прошедшем сезоне «Колорадо» стали победителями Кубка Стэнли, обыграв в финале «Тампу».