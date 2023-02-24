«Вашингтон» впервые за 20 лет потерпел 6 поражений подряд в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

«Кэпс» впервые с октября 2003 года допустили такую серию поражений.

Это была первая игра «Вашингтона» после возвращения российского нападающего Александра Овечкина, который уезжал в Россию. Он из-за похорон отца пропустил четыре встречи.