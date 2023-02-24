«Ванкувер» в овертайме выиграл у «Сент-Луиса». Кузьменко и Торопченко забросили по шайбе
«Ванкувер» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блюз» потерпели четвертое поражение подряд.
В составе победителей у гостей голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. У проигравших шайбу забросил Алексей Торопченко, а также по голевой передачей сделали Иван Барбашев и Павел Бучневич.
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«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Торопченко — 5 (мен., Бучневич), 15:29 — 1:0. Такер — 1 (Бортуццо, Барбашев), 26:45 — 2:0. Миллер — 20 (мен., Петтерссон), 49:08 — 2:1. Кузьменко — 27 (Петтерссон, Миллер), 59:31 — 2:2. Петтерссон — 28 (Бовилье, Бир), 64:45 — 2:3.
Вратари: Биннингтон — Силов.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 22 (6+7+5+4) — 41 (14+11+14+2).
Наши: Барбашев (17.01/1/0), Бучневич (26.18/4/+2), Торопченко (14.22/1/0) — Кузьменко (21.35/3/-1), Подколзин (10.40/0/0).
24 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
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