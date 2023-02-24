«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.
Это была первая игра «Вашингтона» после возвращения российского нападающего Александра Овечкина, который ездил в Россию. Он из-за похорон отца пропустил четыре встречи.
Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов отметился одной голевой передачей.
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«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Оши — 12 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 11:41 — 1:0. Лундестрем — 3 (Фаулер), 27:09 — 1:1. Дженсен — 2 (Дауд, Фехервари), 29:07 — 2:1. Терри — 14 (Куликов, Фаулер), 29:51 — 2:2. Сильферберг — 7 (Комтуа, Уайт), 42:15 — 2:3. Грант — 3 (п.в., Шаттенкирк), 58:29 — 2:4.
Вратари: Линдгрен (58:18 — 58:29, 58:32) — Гибсон.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 43 (12+15+16) — 21 (6+10+5).
Наши: Кузнецов (19.30/2/-2), Овечкин (21.36/5/-2) — Куликов (21.34/2/+1).
24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
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Коламбус – Миннесота
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|24.02
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Питтсбург – Эдмонтон
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|24.02
|03:00
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Тампа-Бэй – Баффало
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|24.02
|03:00
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Детройт – Рейнджерс
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|24.02
|04:00
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Сент-Луис – Ванкувер
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Вегас – Калгари
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Сиэтл – Бостон
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