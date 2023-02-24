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«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 февраля. «Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Кэпиталз» потерпели пятое поражение подряд.

Это была первая игра «Вашингтона» после возвращения российского нападающего Александра Овечкина, который ездил в Россию. Он из-за похорон отца пропустил четыре встречи.

Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Оши — 12 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 11:41 — 1:0. Лундестрем — 3 (Фаулер), 27:09 — 1:1. Дженсен — 2 (Дауд, Фехервари), 29:07 — 2:1. Терри — 14 (Куликов, Фаулер), 29:51 — 2:2. Сильферберг — 7 (Комтуа, Уайт), 42:15 — 2:3. Грант — 3 (п.в., Шаттенкирк), 58:29 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (58:18 — 58:29, 58:32) — Гибсон.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 43 (12+15+16) — 21 (6+10+5).

Наши: Кузнецов (19.30/2/-2), Овечкин (21.36/5/-2) — Куликов (21.34/2/+1).

24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 60 28 32 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 58 18 39 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Миннесота 58 31 26 68
4 Колорадо 55 31 24 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 58 27 31 65
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 59 18 41 43
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1.03
24.02 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 4
24.02 03:00
Коламбус – Миннесота
 0 : 2
24.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 4 : 3 ОТ
24.02 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 2 : 7
24.02 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 5 : 6 ОТ
24.02 03:00
Детройт – Рейнджерс
4 : 1
24.02 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 - : -
24.02 05:00
Вегас – Калгари
 - : -
24.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
24.02 06:30
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 - : -
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Тампа-Бэй

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

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Микко Рантанен

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