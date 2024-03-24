Овечкин — о голевой серии: «Шайба заходит в ворота»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою продолжительную голевую серию. Россиянин оформил дубль в матче НХЛ с «Виннипегом» (3:0).

Таким образом, Овечкин продлил голевую серию до пяти встреч. За это время он забросил восемь шайб.

«Не знаю. Шайба заходит в ворота. Ты находишь пути для броска. И да, клюшки тоже», — цитирует Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).