Две передачи Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Бостону» со счетом 2:5.

В составе «Брюиз» дубль оформили Давид Пастрняк и Брэд Маршан, еще одну шайбу забросил Антон Блид. «Лайтнинг» ответили точными бросками Ондржея Палата и Брэйдена Пойнта, которым ассистировал Михаил Сергачев.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков, форвард Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Тампа» с 51 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Бостон» с 38 очками — на восьмой строчке.