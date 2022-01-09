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Две передачи Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном»

05:43
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Бостону» со счетом 2:5.

В составе «Брюиз» дубль оформили Давид Пастрняк и Брэд Маршан, еще одну шайбу забросил Антон Блид. «Лайтнинг» ответили точными бросками Ондржея Палата и Брэйдена Пойнта, которым ассистировал Михаил Сергачев.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков, форвард Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Тампа» с 51 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Бостон» с 38 очками — на восьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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