"Вашингтон" на своем льду проиграл "Каролине" в 7-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:4 ОТ). "Харрикейнз" выиграл серию (4-3) и вышел в четвертьфинал.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов забросил одну шайбу, а его одноклубники и соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами.

В четвертьфинале "Каролина" сыграет с "Айлендерс".

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Седьмой матч

"Вашингтон" - "Каролина" - 3:4 2ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бураковски - 1, 2:13 - 1:0. Уилсон - 3 (Овечкин, Орлов), 6:23 - 2:0. Ахо - 2 (мен., Песке, Славин), 29:51 - 2:1. Кузнецов - 1 (Хагелин), 33:22 - 3:1. Терявяйнен - 3 (Песке, Макгинн), 36:37 - 3:2. Стаал - 3 (Славин), 42:56 - 3:3. Макгинн - 2 (Уильямс, Славин), 91:05 - 3:4.

Вратари: Холтби - Мразек.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 37 (10+9+12+4+2) - 42 (10+9+5+11+7).

Наши: Кузнецов (30.33/3/-1), Овечкин (35.16/4/-2), Орлов (37.57/1/-1) - -.

25 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.