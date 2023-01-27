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Сегодня, 03:30

Овечкин забросил 32-ю шайбу в сезоне НХЛ. Ему ассистировали Кузнецов и Орлов

Овечкин забросил 32-ю шайбу в сезоне НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 6-й минуте встречи «Кэпиталз» реализовали большинство.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 32-м в сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, отметившись голевыми передачами.

Всего на счету Овечкина теперь 812 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он идет на втором месте, уступая лишь Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
13
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1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 47 31 16 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Питтсбург 47 24 23 56
5 Вашингтон 50 25 25 56
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 49 20 29 48
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 38 9 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 46 30 16 61
4 Баффало 47 25 22 53
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 46 20 26 48
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 48 20 28 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 49 31 18 63
3 Колорадо 46 26 20 55
4 Миннесота 46 25 21 54
5 Нэшвилл 47 23 24 52
6 Сент-Луис 48 23 25 49
7 Аризона 48 15 33 35
8 Чикаго 46 14 32 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 48 14 34 33
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Монреаль – Детройт
 - : -
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Тампа-Бэй – Бостон
 - : -
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Виннипег – Баффало
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Нэшвилл – Нью-Джерси
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