Овечкин забросил 32-ю шайбу в сезоне НХЛ. Ему ассистировали Кузнецов и Орлов

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 6-й минуте встречи «Кэпиталз» реализовали большинство.

Голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 32-м в сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, отметившись голевыми передачами.

Всего на счету Овечкина теперь 812 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он идет на втором месте, уступая лишь Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.