Хоккеисты «Миннесоты» и «Филадельфии» устроили три драки за 17 секунд

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Филадельфии».

В первом периоде при счете 1:0 в пользу «Флайерз» игроки устроили три драки за 17 секунд: по пять минут штрафа получили Райан Ривз и Николя Деслорье, Мэйсон Шоу и Уэйд Аллисон, а также Маркус Фолиньо и Зак Макивен.